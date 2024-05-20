Союзник Путіна, який передав йому "Шахеди" для війни з Україною: чим відомий новий глава Ірану

2010 року Мохбер потрапив під санкції Євросоюзу

Після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі виконуючим його обов’язки призначено першого віце-президента країни Мохаммада Мохбера. Він керуватиме іранським кабінетом міністрів до виборів (у яких, до речі, є чимало своїх тонкощів ) нового лідера держави.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Мохаммада Мохбера.

Мохбер народився 1 вересня 1955 року у місті Дизфуль. Він етнічний іранець, мусульманин-шиїт і має докторський ступінь, а також ступінь магістра в галузі міжнародного права та менеджменту.

Під час ірано-іракської війни 1980-1988 р., в якій президент Іраку Саддам Хусейн намагався захопити рідну нафтоносну провінцію Мохбера, майбутній перший віце-президент Ірану вступив до медичної служби новоствореного Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Мохбер служив офіцером КСІРу у своїй провінції, у якій з іракцями точилися бої з 1980 по 1982 р., та потім перемістилися на іракську територію.

У 1990-х роках, коли закінчилася війна з Іраком, Мохбер був генеральним директором компанії Dezful Telecommunication у своєму рідному місті, потім – заступником губернатора провінції Хузестан.

у 2000-х роках. Мохбер також був головою правління Sina Bank (з 2018 року під санкціями США). Входив також до ради директорів телекомунікаційної компанії Irancell.

2007 року Мохбер став головою Штабу виконання наказу імама Хомейні (Setad). Setad – напівдержавна організація, яка перебуває під контролем верховного лідера Ірану з 1980-х років, працює на основі конфіскованих у шахського уряду або його покинутих активів з офіційною метою передачі доходів від них на благодійність.

у межах цієї структури Мохбер створив технологічний інститут розвитку – Інститут знань Баркат. Серед розробок Інституту Баркат під час пандемії – іранська вакцина від коронавірусу.

Мохбер очолював Setad 14 років – до 2021 року, коли був призначений першим віце-президентом.

2010 року Мохбер потрапив під санкції Євросоюзу за передбачувану причетність до проблеми "діяльності щодо створення ядерних або балістичних ракет".

у 2021 році став першим віце-президентом країни, з моменту обрання президента Раїсі.

Мохбер — союзник Кремля. У жовтні 2022 року він разом із високопосадовцями та членами Вищої Ради національної безпеки Ірану відвідував Москву: саме тоді, за даними західних медіа, Тегеран та Кремль уклали угоду про постачання до Росії безпілотних літальних дронів "Шахед", а також ракет класу "земля-земля".

Нагадаємо, ввечері 19 травня вертоліт, на борту якого перебували президент Ібрахім Раїсі, глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, перестав подавати сигнал у горах. Почалася пошукова операція. Туреччина допомагала Ірану, відправивши свої безпілотники.

До пошукової операції залучили 73 рятувальні групи. Під час її проведення з’явилися перші повідомлення про те, що після падіння гелікоптера ніхто не вижив. Пізніше загибель президента Ірану офіційно підтвердили. У країні оголосили жалобу.

Згідно з офіційних причин аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі,падіння сталося через технічну несправність. При цьому гелікоптер, на якому знаходився президент Ірану, не призначений для польотів у складних погодних умовах. Йдеться про гелікоптер Bell 212, який випустили ще у 1990-х роках. Слід зазначити, що Іран під санкціями, тому офіційна причина виглядає правдоподібно.

Раніше "Телеграф" писав, чим відомий Ібрагім Раїсі і чому його називали "тегеранським м’ясником". Також вам може бути цікаво, що зміниться після смерті Раїсі. Актуальне питання стосується передачі "шахедів" Росії, якими РФ щоночі тероризує Україну.