Глобальний саміт миру: Зеленський назвав цілі, яких добиватиметься Україна

Важливих тем на саміті буде багато

Президент Володимир Зеленський назвав цілі України на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Це і повернення українців додому, і безпека у різних сферах.

Про це він заявив у ході спілкування з українськими журналістами, повідомляє "Телеграф". За словами глави держави, українська сторона в результаті хотіла б отримати комюніке. У ньому хотілось би бачити енергетичну безпеку, включаючи ядерну.

"Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму", — наголосив Зеленський.

Також Україна хотіла б домогтися рішення щодо судноплавства.

"Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах — це і інфраструктура, і море, і економіка", — сказав президент.

Крім цього, в Україні хотіли б зробити серйозний крок з приводу поштовху до обміну полоненими.

"У гуманітарному аспекті обмін полонених — це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика — це ядерна безпека — те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розкритикував заборону США щодо ударів по території РФ.