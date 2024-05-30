Блінкен зробив нову заяву щодо ударів зброєю США по РФ

Державний секретар Ентоні Блінкен зробив свої зауваження після того, як деякі європейські лідери закликали президента Байдена скасувати обмеження, які він наклав на використання Україною зброї США

Адміністрація президента Джо Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена.

Повторивши позицію Вашингтона про те, що він не заохочує та не надають можливість для таких ударів, держсекретар зазначив, що Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру необхідності" того, як розвивається війна.

На запитання журналіста, чи означають його слова "адаптуватися й пристосовуватися", що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по Росії, він відповів: "Адаптуватися й пристосовуватися означає саме це".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Штати, як і раніше, не підтримують атаки по території Росії американською зброєю, проте Україні доведеться приймати власні рішення. Особисто він сказав, що хоче переконатися, що Україна отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту. Також представник Палати представників Майк Джонсон раніше говорив, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

У травні конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням про зміну політики щодо України та дати їй дозвіл застосовувати західну зброю територією Росії.

При цьому Вашингтон просив Україну не бити по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки атаки безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії. Він зазначив, що це велика перевага окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в одному з інтерв’ю закликав зняти обмеження на удари західною зброєю по РФ.