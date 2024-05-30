ЗМІ: США дозволили Україні бити по Росії одним з видів озброєння. Як змінювалася позиція Вашингтона

Для використання американської зброї є одна умова

Сполучені Штати Америки дозволяють Україні застосовувати американську зброю для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії. Проте це може відбуватися лише за певної умови.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного американського чиновника. За його словами, немає жодних обмежень на використання Україною наданих США засобів протиповітряної оборони для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Видання нагадало, що раніше офіційні особи США висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію. WP підкреслює, що США іноді навіть втручаюся на етапі планування таких операцій.

Нагадаємо, 22 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати, як і раніше, не підтримують атаки по території Росії американською зброєю. Проте, за його словами, Україна сама ухвалює рішення, як ефективно скористатися цією зброєю.

Пізніше держсекретар повторив позицію Вашингтона про те, що він не заохочує та не надає можливість для таких ударів. Однак Блінкен зазначив, що Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру необхідності" того, як розвивається війна.

У травні конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням про зміну політики щодо України та дати їй дозвіл застосовувати західну зброю територією Росії. Документ підписали 13 конгресменів.

Як повідомляв "Телеграф", видання Bild написало, що ЗСУ один раз використовували систему Patriot, яка була передана Німеччиною "для ударів на власний розсуд". Це спричинило міжнародний скандал, після якого Захід пригрозив залишити Україну без ракет до цих систем.