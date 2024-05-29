Удари по РФ американською зброєю: у США зробили позитивну для України заяву

Американська політика не змінювалася

США висловили свою думку щодо теми ударів по Росії західною зброєю, яка зараз активно обговорюється. Кінцеве рішення із цього приводу вони залишають за Україною.

Про це 29 травня сказала постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт, говорячи про можливість зняття обмежень на застосування Києвом американського озброєння, яке йому передають. З її слів, політика Вашингтона не змінилася.

"У мене сьогодні немає свіжих новин щодо використання американських озброєнь для ударів по російській території. Наша політика, як ви чули, як заявляли мої колеги у Вашингтоні, зокрема раніше сьогодні, залишається незмінною. Американська політика не змінювалася", — сказала Сміт.

При цьому вона наголосила, що ранні заяви держсекретаря Ентоні Блінкена, а також інших осіб дали зрозуміти їхню точку зору.

"Думаю, держсекретар [США Ентоні] Блінкен та інші ясно дали зрозуміти, що це, зрештою, війна України, вона повинна вирішувати, як вести війну, ми зрештою залишаємо це в їхніх руках", — підсумувала постійний представник США при НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Штати, як і раніше, не підтримують атаки по території Росії американською зброєю, проте Україні доведеться приймати власні рішення. Особисто він сказав, що хоче переконатися, що Україна отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту. Також представник Палати представників Майк Джонсон раніше говорив, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

У травні конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням про зміну політики щодо України та дати їй дозвіл застосовувати західну зброю територією Росії.

28 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що позиція Штатів щодо цього питання залишається незмінною.

При цьому Вашингтон просив Україну не бити по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки атаки безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по території Росії. Він зазначив, що це велика перевага окупантів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в одному з інтерв’ю закликав зняти обмеження на удари західною зброєю по РФ.