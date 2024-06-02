Американський медіамагнат Мердок вп'яте одружився в 93 роки: його нова дружина була тещею російського олігарха

Він познайомився з майбутньою дружиною минулого року

Австралійський та американський медіамагнат Руперт Мердок вчергове одружився. Це вже п’ятий шлюб 93-річного мільярдера.

Про це повідомляє The Independent. Його дружиною стала 67-річна Олена Жукова. Церемонія одруження пройшла у маєтку Мердока у Каліфорнії.

За даними ЗМІ, він познайомився з Жуковою на одному з заходів у 2023 році. Його заручини з Жуковою було підтверджено у березні. Церемонія одруження відбулася у Моразі, каліфорнійському маєтку та винограднику Мердока.

На церемонії, на якій були присутні близькі друзі та родичі, Мердок був одягнений у темний костюм та жовту краватку з малюнком. Наречена була одягнена в білу сукню і тримала в руках невеликий букет квітів конвалії.

До цього Мердок був одружений зі стюардесою Патриції Букер. Вони мають доньку Пруденс. Також він був одружений з шотландською журналісткою Анною Манн, від якої у нього є троє дітей, підприємниці китайського походження Венді Денг, моделі та ексдружині музиканта Міка Джаггера Джеррі Холл. У 2024 році стало відомо, що Мердок розірвав заручини з радіоведучою Енн Леслі Сміт.

Олена Жукова – мати Дарії Жукової, колишньої дружини російського олігарха Романа Абрамовича. Вона займається молекулярною біологією, що спеціалізується на вивченні діабету.

Хто такий Руперт Мердок

Кіт Руперт Мердок є засновником медіахолдингів News Corporation та 21st Century Fox. News Corporation володіла більш ніж 800 компаніями у більш ніж 50 країнах із чистою вартістю понад 5 мільярдів доларів.

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