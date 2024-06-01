Чи опиниться Трамп у в’язниці і до чого це призведе: у США зійшлися на думці

У США сумніваються в тому, чи потрібно садити відомого політика за ґрати

Після того, як суд визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі фальсифікації документів про виплати порноактрисі Стормі Деніелс, у публічному просторі почалися активні обговорення. Соратники Трампа незадоволені рішенням суду та закликають до масових заворушень.

Водночас республіканці та політичні експерти вважають, що Дональд Трамп не вирушить до в’язниці. Про це повідомляють іноземні ЗМІ, зокрема Foxnews та Reuters.

Політичний коментатор і ведучий американської програми "Реальний час" Білл Махер поставив під сумнів той факт, що Трамп опиниться за ґратами. Та й чи треба?

"От ключове питання: чи потрапить він у в’язницю? Чи наважиться цей суддя зробити це? І чи повинен він? Я маю на увазі, я чув, як деякі люди казали, що якби його звали не Дональд Трамп, він безперечно отримав би тюремний термін", — спитав Махер.

Колишній член палати представників Кен Бак, республіканець від штату Колорадо, у відповідь передбачив, що Трамп не потрапить до в’язниці. Він послався на історію винесення вироків Манхеттена за аналогічні злочини. А колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод взагалі заявив, що Трампа не можна садити у в’язницю.

"Послухайте, багатьом людям не подобається, коли я говорю це, але так, я думаю, що є щось ув’язнення колишнього президента, особливо через щось подібне. Для мене це виглядає тривожно для нашої країни. І я був би справді шокований, якби цей суддя засудив його до ув’язнення", — сказав Аксельрод.

Білл Махер заявив, що некомерційна організація MAGA (Make America Great Again), яка допомогла Трампу на минулих виборах, зійде з розуму. Щобільше, за його словами, якщо колишній президент опиниться за ґратами, то взагалі може вибухнути "громадянська війна", зокрема, "расова війна". Річ у тому, що окружний прокурор є афроамериканцем, а суддя — латиноамериканцем.

"Громадянська війна в цій країні, на жаль, перетворюється на расову війну. Це сумна правда про цю країну. І якщо вони посадять його до в’язниці, я маю на увазі, перше, що скажуть його прихильники, це: "О, ось що це таке". Чорний окружний прокурор. Знаєте, всі ці люди, які є окружними прокурорами, судді не були білими", — сказав Махер.

Скріншот, Білл Махер

Також повідомляється, що прихильники Дональда Трампа, обурені вироком суду, буквально затопили сайти, пов’язані з ним, закликами до заворушень, революції та жорстокої відплати. Йдеться про власну соціальну платформу колишнього президента Truth Social, Patriots.Win та Gateway Pundit. Деякі з них закликали до нападу на присяжних, страти судді Хуана Мерчана або до відкритої громадянської війни та збройного повстання.

"Хтось у Нью-Йорку, якому нема чого втрачати, має подбати про Мерчана. Сподіваюся, його зустрінуть нелегали з мачете", — написав один із коментаторів Patriots.Win.

На сайті Gateway Pundit запропонували розстрілювати лібералів після вироку.

"Настав час почати обмежувати деяких лівих. Це неможливо виправити шляхом голосування", — йдеться у повідомленні.

Після вироку багато прихильників Трампа також заявили, що його вирок є доказом того, що американська політична система зламана і що тільки насильницькі дії можуть врятувати країну.

"1 000 000 осіб (озброєних) повинні піти до Вашингтона і всіх повісити. Це єдине рішення… Трамп уже повинен знати, що в нього є армія, готова боротися і померти за нього, якщо він скаже слова… Я візьму до рук зброю, якщо він попросить", — йдеться у гнівних повідомленнях.

Як зазначає Reuters, попри заклики до насильства, більшість подібних повідомлень не відповідають правовому стандарту загрози, яка підлягає судовому переслідуванню, яка зазвичай потребує доказів того, що коментар відображає явний намір діяти чи вселити страх, а не просто передбачає лякаючий результат.

Нагадаємо, що 31 травня суд у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями, висунутими йому прокурорами у справі про фальсифікацію документів про виплати порноактрисі Стормі Деніелс. У сумі за всіма пунктами звинувачення Трампу загрожує від 4 до 136 років за ґратами.

Також "Телеграф" розповідав про те, що порнозірка Стормі Деніелс дала свідчення у суді. За її словами, Дональд Трамп заплатив їй за мовчання після сексуальної близькості 130 тисяч доларів.