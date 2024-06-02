Американский медиамагнат Мердок в пятый раз женился в 93 года: его новая супруга была тещей российского олигарха
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 571
Он познакомился с будущей женой в прошлом году
Австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок в очередной раз женился. Это уже пятый брак 93-летнего миллиардера.
Об этом сообщает The Independent. Его супругой стала 67-летняя Елена Жукова. Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока в Калифорнии.
По данным СМИ, он познакомился с Жуковой на одном из мероприятий в 2023 году. Его помолвка с Жуковой была подтверждена в марте. Церемония бракосочетания состоялась в Мораге, калифорнийском поместье и винограднике Мердока.
На церемонии, на которой присутствовали близкие друзья и родственники, Мердок был одет в темный костюм и желтый галстук с рисунком. Невеста была одета в белое платье и держала в руках небольшой букет цветов ландыша.
До этого Мердок был женат на стюардессе Патриции Букер. У них есть дочь Пруденс. Также он был женат на шотландской журналистке Анне Манн, от которой у него есть трое детей, предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг, модели и экс-супруге музыканта Мика Джаггера Джерри Холл. В 2024 году стало известно, что Мердок расторг помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит.
Елена Жукова — мать Дарьи Жуковой, бывшей жены российского олигарха Романа Абрамовича. Она занимается молекулярной биологией, специализируется на изучении диабета.
Кто такой Руперт Мердок
Кит Руперт Мердок является основателем медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. News Corporation владела более чем 800 компаниями в более чем 50 странах с чистой стоимостью более 5 миллиардов долларов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в деле фальсификации документов о выплатах порноактрисе.