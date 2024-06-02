Американский медиамагнат Мердок в пятый раз женился в 93 года: его новая супруга была тещей российского олигарха

Он познакомился с будущей женой в прошлом году

Австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок в очередной раз женился. Это уже пятый брак 93-летнего миллиардера.

Об этом сообщает The Independent. Его супругой стала 67-летняя Елена Жукова. Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока в Калифорнии.

По данным СМИ, он познакомился с Жуковой на одном из мероприятий в 2023 году. Его помолвка с Жуковой была подтверждена в марте. Церемония бракосочетания состоялась в Мораге, калифорнийском поместье и винограднике Мердока.

На церемонии, на которой присутствовали близкие друзья и родственники, Мердок был одет в темный костюм и желтый галстук с рисунком. Невеста была одета в белое платье и держала в руках небольшой букет цветов ландыша.

До этого Мердок был женат на стюардессе Патриции Букер. У них есть дочь Пруденс. Также он был женат на шотландской журналистке Анне Манн, от которой у него есть трое детей, предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг, модели и экс-супруге музыканта Мика Джаггера Джерри Холл. В 2024 году стало известно, что Мердок расторг помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит.

Елена Жукова — мать Дарьи Жуковой, бывшей жены российского олигарха Романа Абрамовича. Она занимается молекулярной биологией, специализируется на изучении диабета.

Кто такой Руперт Мердок

Кит Руперт Мердок является основателем медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox. News Corporation владела более чем 800 компаниями в более чем 50 странах с чистой стоимостью более 5 миллиардов долларов.

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