Виготовляє "стріли Перуна" для України: у Польщі на заводі стався вибух, є загиблий

Причина вибуху не відома

У понеділок, 10 червня, потужний вибух пролунав на збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі. Відомо вже про одного загиблого, це був 59-річний співробітник.

Про це пише RMF FM. Зазначається, що вибух, після якого виникла пожежа, стався у центрі ракетного палива.

За даними джерел, внаслідок інциденту вже є один постраждалий та загиблий.

Де знаходиться завод

"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", – підтвердила в інтерв'ю RMF FM очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

За її словами, всередині центру перебували троє людей під час вибуху. Одній людині вдалось вибралась з палаючого приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати.

До ліквідації наслідків залучена пожежна бригада та гелікоптер Повітряної служби порятунку. Наразі причина вибуху не відома, відкрито розслідування.

Станом на зараз пожежу вже загасили. На місці працюють рятувальники і поліція.

Зауважимо, що завод Mesko у Скаржисько-Каменній виробляє зброю та боєприпаси. Зокрема, переносний зенітно-ракетний комплекс Piorun (стріли "Перуна"), який постачається Україні. Також планувалось, що проєкт "Grzmot", який стане наступником цього комплексу, буде залучений у пакетах допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що у Колумбії загорівся склад із піротехнікою.