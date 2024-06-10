Изготовляет "стрелы Перуна" для Украины: в Польше на заводе произошел взрыв, есть погибший

Причина взрыва неизвестна

В понедельник, 10 июня, мощный взрыв прогремел на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Известно уже об одном погибшем, это был 59-летний сотрудник.

Об этом пишет RMF FM. Отмечается, что взрыв, после которого возник пожар, произошел в центре ракетного топлива.

По данным источников, в результате инцидента уже есть один пострадавший и погибший.

Где находится завод

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", – подтвердила в интервью RMF FM руководитель завода Эльжбета Шренявская.

По ее словам, внутри центра находились три человека во время взрыва. Одному человеку удалось выбраться из горящего помещения самостоятельно, двоим другим пришлось оказывать помощь. Одного из работников не удалось спасти.

К ликвидации последствий привлечена пожарная бригада и вертолет Воздушной службы спасения. В настоящее время причина взрыва неизвестна, открыто расследование.

По состоянию на данный момент пожар уже потушили. На месте работают спасатели и полиция.

Заметим, что завод Mesko в Скаржиско-Каменной производит оружие и боеприпасы. В частности, переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun (стрелы "Перуна") , поставляемый Украине. Также планировалось, что проект Grzmot, который станет преемником этого комплекса, будет привлечен в пакетах помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что в Колумбии загорелся склад с пиротехникой.