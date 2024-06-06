Рус

Будуть консультуватися з партнерами: Шольц зробив несподівані заяви щодо Путіна та Taurus для України

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2594
Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото Колаж "Телеграфу"

Канцлер виступив перед німецькими депутатами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове висловився щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Країна буде консультуватися з цього приводу зі своїми партнерами та союзниками.

Про це він заявив в четвер, 6 червня, в німецькому Бундестазі, пише Голос Америки. За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в його країні. Він назвав це своїм "абсолютним пріоритетом".

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", — заявив Шольц.

Він нагадав, що Україна може використовувати західну зброю для захисту від ударів з території Росії. Водночас Шольц запевнив, що зробить усе від нього залежне, щоб Німеччину не втягнули у війну Росії проти України.

"Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", — підкреслив він.

Крім того, Шольц назвав "ганебною" похвалу російського диктатора Володимира Путіна на адресу німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Він заявив про це після вигуків у парламенті членів "АдН".

"Ганебно, що ви отримали таку похвалу від російського президента… Ви наполегливо працювали над цим, і громадяни будуть знати, що з цим робити", — заявив він.

Як відомо, в середу, 6 червня, Путін заявив, що буде "співпрацювати з усіма, хто хоче співпрацювати з Росією", в тому числі з "АдН". За його словами, хоча Росія і "АдН" не підтримують "системних відносин", Москва підтримає будь-кого, хто виступає за нормальні зв'язки з РФ.

Нагадаємо, що Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.

Теги:
#Німеччина #Олаф Шольц #Taurus