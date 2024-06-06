Будуть консультуватися з партнерами: Шольц зробив несподівані заяви щодо Путіна та Taurus для України

Канцлер виступив перед німецькими депутатами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове висловився щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Країна буде консультуватися з цього приводу зі своїми партнерами та союзниками.

Про це він заявив в четвер, 6 червня, в німецькому Бундестазі, пише Голос Америки. За словами Шольца, він несе відповідальність за те, щоб "жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, ніколи не переживала війну в його країні. Він назвав це своїм "абсолютним пріоритетом".

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", — заявив Шольц.

Він нагадав, що Україна може використовувати західну зброю для захисту від ударів з території Росії. Водночас Шольц запевнив, що зробить усе від нього залежне, щоб Німеччину не втягнули у війну Росії проти України.

"Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", — підкреслив він.

Крім того, Шольц назвав "ганебною" похвалу російського диктатора Володимира Путіна на адресу німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Він заявив про це після вигуків у парламенті членів "АдН".

"Ганебно, що ви отримали таку похвалу від російського президента… Ви наполегливо працювали над цим, і громадяни будуть знати, що з цим робити", — заявив він.

Як відомо, в середу, 6 червня, Путін заявив, що буде "співпрацювати з усіма, хто хоче співпрацювати з Росією", в тому числі з "АдН". За його словами, хоча Росія і "АдН" не підтримують "системних відносин", Москва підтримає будь-кого, хто виступає за нормальні зв'язки з РФ.

Нагадаємо, що Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.