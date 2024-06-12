Вірменія покине "путінське НАТО": Пашинян розповів, коли його країна вийде з ОДКБ

Вірменія давно невдоволена ОДКБ

Вірменія заявила про намір вийти зі складу Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Раніше країна відмовилася від фінансування діяльності організації.

Намірами про вихід з "путінського НАТО" прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян поділився у середу, 12 червня. Відповідну заяву він зробив у межах "урядової години" у парламенті, передають російські ЗМІ.

"Вийдемо. Ми вирішимо, коли", — сказав Пашинян у відповідь на репліку опозиційного депутата, чому Вірменія, висловлюючи невдоволення ОДКБ, не виходить із неї.

"А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося", — зазначив прем'єр Вірменії.

Розмови про вихід Вірменії з ОДКБ ведуться вже не перший місяць. Так, у березні поточного року, Єреван пригрозив виходом з ОДКБ та поставив членам організації певні умови. Вірменія вимагала від блоку "визначити зону відповідальності" її території.

Як повідомляв під час пресконференції прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, причиною такого кроку була "серія вторгнень Азербайджану" у 2021 та 2022 роках, після яких від ОДКБ не надійшло жодної реакції.

Також за його словами, ОДКБ та Росія неодноразово заявляли, що територія Вірменії є "червоною лінією" для всього союзу, проте під час подій останніх років ОДКБ жодної активності не виявляла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Нікол Пашинян заявив, що участь його країни в ОДКБ "заморожено". Він також розкритикував дії російської влади на території Вірменії та пригрозив Росії "наслідками".