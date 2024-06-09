"Тільки ЄС може піти на таку пародію": до яких наслідків призведе керівництво Орбана

Скандальний політик вважає, що голосування за його правлячу партію "Фідес" на виборах у Європейському парламенті цими вихідними було єдиним способом зберегти світ

Напередодні голосування за кандидатів до Європарламенту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він попередив своїх прихильників на мітингу у Будапешті, що без нього їхню країну буде захоплено мільйонами нелегальних мігрантів і перестане існувати як нація.

Водночас 8 червня у Будапешті пройшов опозиційний мітинг у Будапешті, організований угорським опозиційним політиком Петером Мадьяром. Він сказав народу, що "разом вони можуть урятувати Угорщину". Про це пише The Guardian.

"Ми тут, і ми готові змінити нашу долю. Долю, яку нам хоче нав’язати злодійська, репресивна влада", — сказав опозиціонер. "Давайте повернемо Угорщину назад, крок за кроком, цеглинка за цеглиною!" — додав він.

Орбан вважає, що голосування за його правлячу партію "Фідес" на виборах у Європейському парламенті цими вихідними було єдиним способом зберегти світ. На його думку, Комісія знаходилася під "чарами його ліберального ворога, американського філантропа угорського походження Джорджа Сороса". Вона таємно готувалася до війни з Росією через Україну.

"Ми зможемо залишитися поза війною тільки в тому випадку, якщо угорські виборці підтримають уряд. Ми повинні виграти європейські вибори таким чином, щоб брюссельські бюрократи в страху відчинили нам двері міста і поспіхом залишили свої офіси", — каже прем’єр-міністр Угорщини.

Опитування громадської думки показують, що Фідес знову переможе, попри активізацію опозиції на чолі з партійним перебіжчиком Петером Мадьяром

"У такій цинічно-схибленій єврофобії, що походить від Орбана, немає нічого нового, якби не один р азючий факт. Він очолить ЄС 1 липня. Протягом шести місяців він почергово головуватиме у Раді міністрів, до якої входять глави урядів і яка є найвпливовішим органом ЄС, який приймає рішення. На думку спадає кілька англійських сільських фраз: лисиця в курнику, кіт серед голубів, браконьєр, що став єгерем. Це божевільна домовленість. За часів численних глобальних криз, коли європейська демократія, оборона, процвітання та цінності перебувають під загрозою, лише ЄС може піти на таку пародію на лідерство", — пише автор матеріалу TG.

Нещодавно він уклав угоду з диктатором Володимиром Путіним про постачання російських енергоносіїв, ігноруючи санкції ЄС. Минулого місяця він вихваляв Китай, хоча ЄС розглядає альянс Сі-Путіна як стратегічну загрозу. Також він позитивно висловився про Дональда Трампа у Флориді: "У нього [Трампа] дуже чітке бачення… Він не дасть жодної копійки" на допомогу Україні".

Все це може спровокувати руйнівні заворушення цієї осені. Однак найбільш глибокий вплив Орбана, можливо, вплине на внутрішню політику після виборів. Оскільки недосвідчені люди займають вищі посади в Брюсселі, його вплив може виявитися вирішальним, особливо у зв’язку з очікуваною консолідацією вкрай правих і вкрай правих партій, які перемогли, у розширені парламентські альянси.

Довідка: з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини на шість місяців. Це дасть їй додаткові важелі впливу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Орбан заявив, що хоче створити "мирну коаліцію ", яка завершить війну в Україні.