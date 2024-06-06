"Лукашенко не знав про вторгнення": нардеп Шевченко про знайомство з диктатором і про те, чого він хоче зараз

Білоруському "лідеру" не потрібна ескалація та втягування країни у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче завершити війну в Україні. РБ могла б приєднатися, якби від початку Росія прорвала стратегічний фронт. Оскільки цього не сталося, втягування у конфлікт Білорусі не потрібне.

Про це народний депутат Євген Шевченко розповів "Телеграфу" в інтерв’ю: "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінцем війни та російською мовою".

"Звісно, хоче. Він живе через призму економіки. Він розуміє, що хоч йому війна і дала плюс, але є небезпека: ескалація та втягування Білорусі у конфлікт. А він цього не хоче. Адже тут питання в чому: Лукашенко думає, що якби росіяни прорвали стратегічний фронт, то Білорусь би точно приєдналася. Але Путіну не вдалося… Це як тоталізатор. От гратиме одеський "Чорноморець" та "Ювентус". Ви на кого зробите ставку?", — каже Шевченко.

Він отримав відповідь від журналіста, що той, очевидно, поставить на "Ювентус". Тоді нардеп пояснив, що мав на увазі таким порівнянням:

"У тому й суть. Коли ви — "Ювентус", то всі за вас будуть, а як тільки ви стаєте "Чорноморцем"... Ніхто не хоче поразки".

Також Шевченко заявив, що Лукашенко має свою думку і помилково думати, що він під Путіним. Саме це дозволяє йому не піддаватися на вмовляння диктатора щодо повноцінного відкриття фронту з боку Білорусі.

"Це помилково думати, що Лукашенко під Путіним. Я сказав би, що іноді навіть навпаки", — каже співрозмовник.

При цьому залишається факт, що 24 лютого 2022 року з території Білорусі заходили російські війська. За словами Шевченка, Лукашенко не знав про це.

"За моїми даними, Лукашенка не було поінформовано. У них були навчання, його до відома не повідомили. Якби Лукашенко справді знав, навіщо б йому о пів на п’яту ранку дзвонити Путіну? Він би собі спав спокійно, знаючи, що все узгоджено", — пояснив нардеп.

Шевченко розповів, що підтримував Лукашенка ще 2020 року.

"Я його підтримав, коли були вибори в Білорусі у 2020 році, і його почали хейтити. У нас це призвело до Майдану, а там до "майдану" все йшло. Хоча я був на Майдані від початку. Я став антимайданівцем, бо став державником. Я проти всього, що руйнує державу ”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євген Шевченко пояснив свою заяву щодо можливості відкриття російсько-білоруського другого фронту.