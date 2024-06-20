Майбутнє України – у НАТО? В Альянсі виникли розбіжності напередодні важливого саміту

Члени блоку заплуталися у формулюваннях

Країни Заходу поки не знають, що отримає Україна після саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні. При цьому деякі європейські країни критикують США за те, що ті не бажають робити рішучі кроки.

Про це пише CNN із посиланням на свої джерела. Зокрема, багато дискусій точиться навколо формулювань підсумкової резолюції.

Зокрема в США та Німеччині пропонують, щоб там було вказано, що Україна має "міст" до членства в НАТО, тоді як інші наполягають на формулюванні "незворотний шлях", як це говорив у квітні генсек організації Єнс Столтенберг.

У матеріалі зазначається, що у Білому домі вважають, що формулювання "незворотній" може не сподобатися частині членів Альянсу, на зразок Угорщини. Також є деякі інші країни, які впевнені, що Україна має провести демократичні та антикорупційні реформи перед вступом.

"Більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена, коли справа доходить до визначення конкретного шляху вперед для України", — зазначив дипломат однієї з центральноєвропейських країн.

Однак існує й спільне розуміння, що позиція НАТО після саміту має бути просунута порівняно з тим, до чого країни прийшли на минулорічному саміті у Вільнюсі. Тоді союзники заявили, що "майбутнє України — в НАТО", проте жодних термінів не було зазначено.

Водночас джерела CNN зазначають, що поки що країни НАТО не мають жодних рішень щодо формулювань підсумкового комюніке саміту, а його зміст досі обговорюється.

"Коли текст опиниться на столі і країни почнуть переговори, ми зможемо побачити повну картину. Ми готові вести переговори; звичайно, нам хотілося б, щоб це було якомога амбітнішим", — сказав представник однієї з країн Східної Європи.

Як повідомлялося раніше, президент Румунії Клаус Йоганніс має намір найближчим часом зняти свою кандидатуру на посаду нового генсека НАТО, таким чином єдиним претендентом залишиться прем’єр Нідерландів Марк Рютте.