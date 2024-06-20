Будущее Украины — в НАТО? В Альянсе возникли разногласия накануне важного саммита

Члены блока запутались в формулировках

Страны Запада пока не знают, что получит Украина после саммита НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне. При этом США подвергаются критике от некоторых европейских стран за то, что те не желают делать решительные шаги.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. В частности много дискуссий ведется вокруг формулировок итоговой резолюции.

В частности в США и Германии предлагают, чтобы там было указано, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, в то время как другие настаивают на формулировке "необратимый путь", как это говорил в апреле генсек организации Йенс Столтенберг.

В материале отмечается, что в Белом доме считают, что формулировка "необратимый" может не понравиться части членов Альянса, вроде Венгрии. Также есть некоторые другие страны, которые уверены, что Украине следует провести демократические и антикоррупционные реформы перед вступлением.

"Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда дело доходит до определения конкретного пути вперед для Украины", — отметил дипломат одной из центральноевропейских стран.

Однако существует и общее понимание, что позиция НАТО после саммита должна быть продвинуться в сравнении с тем, к чему страны пришли на прошлогоднем саммите в Вильнюсе. Тогда союзники заявили, что "будущее Украины — в НАТО", однако никаких сроков обозначено не было.

Вместе с тем, источники CNN отмечают, что пока страны НАТО не имеют никаких решений относительно формулировок итогового коммюнике саммита, а его содержание до сих пор обсуждается.

"Когда текст окажется на столе и страны начнут переговоры, мы сможем увидеть полную картину. Мы готовы вести переговоры; конечно, нам бы хотелось, чтобы это было как можно более амбициозным", — сказал представитель одной из стран Восточной Европы.

Как сообщалось ранее, президент Румынии Клаус Иоганнис намерен в ближайшее время снять свою кандидатуру на пост нового генсека НАТО, таким образом единственным претендентом останется премьер Нидерландов Марк Рютте.