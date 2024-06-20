Портрет на могилку: подарок Путину в КНДР оказался с сюрпризом (фото)

Российская пропаганда пыталась замять этот вопрос

Зустріч двох диктаторів, президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, не пройшла без подарунків. Так, російський загарбник отримав кілька художніх робіт, одна з яких схожа на надгробок, а корейський лідер — лімузин Aurus, чайний сервіз і адміральський ніж.

Про це пише історик Андрій Плахонін. За його словами, росЗМІ та пропаганда докладали колосальні зусилля, аби "майбутній надгробок" Путіна не засвітився у мережі, та все марно.

"Лідер КНДР зробив подарунок, пов'язаний із зображенням російського президента. Ін подарував Путіну плиту на могилку ", — йдеться у повідомлені.

На фото видно, що картина виконана ніби з мармуру чи склоподібного покриття, як зазвичай роблять з надгробками. Та ще й фото диктатора РФ в овальній рамці. Окремою уваги заслуговує реакція Путіна на "шедевр", він нібито не дуже зрадів далекоглядності корейського колеги.

Щодо подарунків Кім Чен Ину, то здебільшого увагу звертали на російський лімузин "Аурус", який привіз лідер РФ. Його вже пропаганда називає "першим розкішним автомобілем з Росії", що символізує "відродження промислового, наукового та технологічного потенціалу РФ".

Також корейський лідер отримав чайний сервіз і адміральський кортик (кинджал). Натомість колекція Путіна поповнилась трьома художніми творами, включаючи "надгробок".

Говорячи про те, що було вручено главі російської держави приймаючою стороною, помічник президента РФ Юрій Ушаков зауважив, що це "теж хороші подарунки". Він не став говорити про те, що саме було презентовано, але натякнув, що "вони пов’язані із зображенням нашого президента".

"Там кілька варіантів зображень, усі при цьому досить художні, включно з бюстами", — розповів він.

Раніше "Телеграф" писав про головні заяви на зустрічі в КНДР Кім Чен Ина та Путіна.