Не розмах КНДР, але дуже схоже: як зустрічають Путіна в комуністичному В'єтнамі (відео)

Без "щасливого" натовпу та оркестру не обійшлося

Президент РФ Володимир Путін після візиту до Північної Кореї прибув до В'єтнаму. Це перший візит Путіна до В'єтнаму з 2017 року, тому і зустріч диктатора буде проходити з "розмахом"

У четвер відбудеться церемонія зустрічі російського президента в президентському палаці в Ханої, а потім цього дня відбудуться переговори з Чонгом. Путін також зустрінеться з прем'єр-міністром країни Фам Мінь Чінем.

Очікується, що Путін також оголосить про угоди в таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта, повідомляє агентство із посиланням на двох чиновників, хоча це може бути змінено.

До зустрічі у В'єтнамі готуються з самого ранку, для цього навіть увімкнули фонтати. Розмах святкувань, звісно, до Північної Кореї не дотягує, але без "щасливого" натовпу та оркестру не обійшлося.

Пізніше в мережі показали церемонію офіційної зустрічі Путіна з президентом В'єтнаму То Ламом. Кортеж диктатора налічував близько 6 машин. Діти в однаковій формі та з прапорами двох країн "радо" зустріли президента РФ.

Очільник Кремля разом із президентом В'єтнаму пройшлись по червоному хіднику у супроводі оркестру.

Додамо, що Росія та Північна Корея фактично сформували ядерний альянс, який ворожий для НАТО, західних країн та цивілізованого світу загалом. Два терористичних режими чудово співпрацюють разом, що викликає багато питань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

В Україні тим часом зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.