Портрет на могилку: подарок Путину в КНДР оказался с сюрпризом (фото)

Российская пропаганда пыталась замять этот вопрос

Встреча двух диктаторов, президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ина, не прошла без подарков. Так, российский захватчик получил несколько художественных работ, одна из которых похожа на надгробие, а корейский лидер — лимузин Aurus, чайный сервиз и адмиральский нож.

Об этом пишет историк Андрей Плахонин. По его словам, росСМИ и пропаганда прилагали колоссальные усилия, чтобы "будущие надгробие" Путина не засветился в сети, но все напрасно.

"Лидер КНДР сделал подарок, связанный с изображением российского президента. Ин подарил Путину плиту на могилку", — говорится в сообщении.

На фото видно, что картина выполнена как будто из мрамора или стекловидного покрытия, как обычно делают с надгробиями. Да еще и фото диктатора РФ в овальной рамке. Отдельного внимания заслуживает реакция Путина на "шедевр", он якобы не очень обрадовался дальновидности корейского коллеги.

Что касается подарков Ким Чен Ину, то в основном обращали внимание на российский лимузин "Аурус", который привез лидер РФ. Его уже пропаганда называет "первым роскошным автомобилем из России", что символизирует "возрождение промышленного, научного и технологического потенциала РФ".

Также корейский лидер получил чайный сервиз и адмиральский кортик (кинжал). В то же время коллекция Путина пополнилась тремя художественными произведениями, включая "надгробие".

Говоря о том, что было вручено главе российского государства принимающей стороной, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было представлено, но намекнул, что "они связаны с изображением нашего президента".

"Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" писал о главных заявлениях на встрече в КНДР Ким Чен Ина и Путина.