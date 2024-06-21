Велика вода накрила Китай: тисячі міст на межі катастрофи, є загиблі (фото)

Рятувальники працюють цілодобово

Китай накрили потужні проливні дощі, які призвели до повеней, зсувів ґрунтів та затоплення міст. З півдня країни вже евакуйовано десятки тисяч містян і ще більша кількість знаходиться у потенційній небезпеці.

Про це пише CNN. Зазначається, що сильні зливи накрили республіку з 9 червня і вже є щонайменше 13 загиблих.

На фото, які публікують місце ЗМІ видно, на скільки сильно міські райони затоплені водою. Рух транспорту паралізовано, як і більшість постраждалих міст.

Вже зареєстровано дев'ять смертельних випадків в місті Мейчжоу в провінції Гуандун, одному з найбільш постраждалих місць на тлі повідомлень про рекордні повені вздовж берегів річок Сон'юань і Шику. Рятувальники цілодобово працюють, щоб дістати людей з затоплених будинків.

Також цього тижня понад 10 000 людей були евакуйовані з Мейчжоу, і близько 130 000 залишилися без світла, а влада міста оголосила про надзвичайну ситуацію з повенями рівня I. Система реагування на надзвичайні ситуації в Китаї має чотири рівні, причому рівень I є найвищим

У сусідній південній провінції Фуцзянь щонайменше чотири людини загинули, від сильних дощів постраждали приблизно 586 500 людей у ​​40 округах.

Влада міста повідомила, що в Гуансі на заході 48 річок перевищують рівень загрози повені. Там введено статус надзвичайної ситуації рівень ІІ.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно проливні дощі наробили лиха і в Києві.