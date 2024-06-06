На Москву обрушилася сильна злива, вулиці перетворилися на річки, а блискавки викликали пожежі (відео)

Про постраждалих не повідомляється

У четвер, 6 червня, в Москві знову пройшла сильна злива. Внаслідок цього на південному заході міста було затоплено деякі вулиці.

У російські Telegram-канали опублікували безліч відео, на яких відображені наслідки негоди. На них можна побачити як люди йдуть вбрід по затоплених вулицях. Висота води подекуди доходить до коліна.

А легкові автомобілі, які опинилися в зоні підтоплення, занурилися під воду вище коліс. Хоча на деяких ділянках їм все ж таки вдавалося пересуватися.

Територія біля станції метро "Озерна" через дощ справді перетворилася на водойму. Також вода затопила підземні переходи станції.

Крім того, на території ВДНГ на проспекті Миру блискавка вдарила у центр розвитку дитини "Дитяче посольство". За даними місцевих пабліків, внаслідок цього спалахнула покрівля та мансарда.

Також повідомляється, що у московському районі Свіблово на вулиці Сніжній блискавка розплавила дитячий велосипед. Дитина не постраждала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 травня на Росію обрушилися шторми та зливи з градами. Десятки людей отримали травми та були госпіталізовані, а також один загинув.