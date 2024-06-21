Большая вода накрыла Китай: тысячи городов на грани катастрофы, есть погибшие (фото)

Спасатели работают круглосуточно

Китай накрыли мощные проливные дожди, которые привели к наводнениям, оползням и затоплению городов. С юга страны уже эвакуированы десятки тысяч горожан и еще большее количество находится в потенциальной опасности.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что сильные ливни накрыли республику с 9 июня и уже по меньшей мере есть 13 погибших.

На фото, которые публикуют местные СМИ видно, на сколько сильно городские районы затоплены водой. Движение транспорта парализовано, как и большинство пострадавших городов.

Уже зарегистрировано девять смертельных случаев в городе Мейчжоу в провинции Гуандун, одном из самых пострадавших мест на фоне сообщений о рекордных наводнениях вдоль берегов рек Сонъюань и Шику. Спасатели круглосуточно работают, чтобы достать людей из затопленных домов.

Также на этой неделе более 10 000 человек были эвакуированы из Мэйчжоу, и около 130 000 остались без света, а власти города объявили о чрезвычайной ситуации с наводнениями уровня I. Система реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае имеет четыре уровня, причем уровень I является самым высоким

В соседней южной провинции Фуцзянь по меньшей мере четыре человека погибли, от сильных дождей пострадали около 586 500 человек в 40 округах.

Власти города сообщили, что в Гуансе на западе 48 рек превышают уровень угрозы наводнения. Там введен статус чрезвычайной ситуации уровень ІІ.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно проливные дожди натворили беды и в Киеве.