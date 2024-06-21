Договір з КНДР став останньою краплею? У Зеленського розповіли, чому США дозволили бити по РФ їхньою зброєю

Зʼявилась загроза балансу сил у світі

На рішення Сполучених Штатів Америки щодо дозволу бити по території Росії їхньою зброєю вплинуло посилення неадекватності керівництва РФ. Зараз рішення Кремля несуть пряму загрозу балансу сил у світі, зокрема йдеться про підписання договору з КНДР.

Про це в ефірі "Ми — Україна" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що така політика РФ матиме наслідки й для інших держав, не тільки для України.

"Впливає неадекватність, яку демонструє російське керівництво. І якщо раніше ця неадекватність сприймалась як особливість російської зовнішньої політики, то сьогодні очевидно, що це хворобливі реакції від представників російської політичної еліти, які будуть масштабуватись", — сказав Подоляк.

Яскравим прикладом таких рішень, як каже радник керівника ОП, є підписання Росією угоди з КНДР, а це "ламає баланс сил у світі в цілому і матиме наслідки не тільки для війни в Україні, а й для інших регіонів". Як наслідок, зʼявляється все більше розуміння, що Росію можна зупинити лише силовим способом.

Нагадаємо, ми писали, держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.