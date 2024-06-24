Отакої: В'єтнам після візиту Путіна поспішив визнати США стратегічним партнером

Схоже, що у В'єтнами дали задню щодо готовності співпрацювати з Путіним

В'єтнам після візиту російського диктатора Володимира Путіна неочікувано зробив дуже недвозначну заяву. В'єтнамський уряд заявив, що вважає США стратегічним партнером – щоправда, тільки в економічному та інвестиційному питаннях.

Про це заявив міністр закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Шон, повідомляє Vietnam Plus. Представник уряду країни заявив це за підсумками зустрічі з помічником державного секретаря у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелем Крітенбрінком.

"В'єтнам готовий працювати зі США для просування всеосяжного стратегічного партнерства з метою ефективного, стабільного і змістовного розвитку на основі поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та політичних інститутів один одного", – сказав Буй Тхань Шон.

Крітенбрінк, доречі, теж не "кидав громи та блискавки". Натомість американський чиновник, який прибув до Ханою менш як за добу після візиту російського диктатора, оголосив, що США прихильні до підтримки "сильного, незалежного, самостійного і процвітаючого В'єтнаму".

20 червня стало відомо, що Путін після візиту до Північної Кореї прибув до В'єтнаму. Там диктатор планував провести переговори з лідерами країни – В'єтнам, подібно до Китаю та КНДР, є комуністичною державою. За результатами візиту диктатора обидві сторони підписали близько десяти угод про двостороннє співробітництво в галузі освіти, медицини, енергетики та оборони.