Прилетів до Москви з "нізвідки": китайський військовий літак здійснив загадковий рейс, що про нього відомо (фото)

Офіційної інформації про заплановані візити до РФ не було

У Москві здійснив посадку військово-транспортний літак Y-20 з бортовим номером 20248 ВПС Китаю. Це повітряне судно здатне перевозити військові вантажі, і цей факт викликає занепокоєння.

Політ було здійснено у суботу, 29 червня. У місцевих ЗМІ цього дня повідомляли про загадковий візит цього літака до Москви. При цьому раніше не було офіційної інформації, що до РФ хтось має прилетіти.

Минулого тижня літак Y-20 ВПС Китаю приземлився в аеропорту Мінська у Білорусі. Однак у тому випадку відомо, що повітряне судно доставило китайських військових, які братимуть участь у параді Дня незалежності Білорусі.

За даними сервісу FlightRadar24, літак пролітав через Алтайський край, Тюмень, Єкатеринбург та Казань. На сайті була опублікована детальна мапа польоту цього повітряного судна.

Що відомо про літак Y-20

Y-20 — це перший китайський важкий військово-транспортний літак виробництва Сіаньської авіабудівної промислової корпорації. Він відрізняється великою дальністю польоту та високою вантажопідйомністю, будучи провідним стратегічним оснащенням ВПС НВАК.

Після включення Y-20 до складу ВПС НВАК, його виробництво було надзвичайно швидким, при цьому на випробувальній базі ВПС НВАК було помічено велику кількість серійних літаків. До 2023 року ВПС НВАК мали на озброєнні 67 літаків Y-20.

Екіпаж літака — 3 особи;

Довжина – 47 метрів;

Розмах крила – 45 метрів;

Максимальна злітна вага становить 220 тонн;

Максимальна швидкість: 830 км/год;

Крейсерська швидкість на малій висоті: ~780;

Перегінна дальність польоту: 7800 км;

Дальність польоту: з вантажем масою 66 000 кг — 4400 км;

Практична стеля: 13 000м.

Літак Y-20. Фото — Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський урядовий літак "судного дня" Іл-96-300ПУ вилетів з Москви і прямує до Нью-Йорка. Востаннє офіційні особи країни-агресора літали до Штатів у червні 2023 року.