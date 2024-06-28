Політ російського літака "судного дня" до США: хто з чиновників РФ міг бути на борту

Офіційно у РФ про цей рейс не повідомляли

У середу, 26 червня, російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія" з бортовим номером RA-96019 здійснив рейс до США. Проте досі невідомо, хто саме знаходився на його борту.

Варто зазначити, що на цьому літаку пересуваються виключно високопосадовці Росії. Зокрема, і сам російський диктатор Володимир Путін. Хоча, як раніше з'ясував "Телеграф", він навряд чи міг бути пасажиром того рейсу.

Як відомо, згідно з указом президента РФ, такі повітряні судна спеціального призначення виділяються за його письмовою згодою для перевезення осіб, які заміщають державні посади РФ, окремі посади федеральної державної служби та інших осіб.

Також, згідно з указом президента РФ, "Спеціальний льотний загін "Росія" здійснює персональне обслуговування наступних осіб:

голови уряду РФ;

голови Ради федерації Федеральних зборів РФ;

голови Державної думи Федеральних зборів РФ;

голови Верховного суду РФ;

голову Конституційного суду РФ;

генерального прокурора РФ;

голову Слідчого комітету РФ;

керівника адміністрації президента РФ;

міністра закордонних справ РФ.

Таким чином на борту літака, який летів до США міг бути один з цих російських посадовців. Або хтось, кого російський диктатор особисто розпорядився відправити з візитом до Америки.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ досі не з’явилося жодної згадки про те, хто міг здійснити візит до США і з якою метою. У російському уряді також не анонсували жодних візитів до США.

Що відомо про Іл-96-300ПУ

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є основним президентським літаком з 1996 року. Дві літери (ПУ) позначення означають пункт управління. Зазначений літак, а саме RA-96019 було побудовано у 2003 році, спеціально для Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія", бортовий номер RA-96019, який у середу, 26 червня, здійснив рейс до США, продовжив подорожувати Штатами.