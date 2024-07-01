"Єдина страховка": впливовий німецький дипломат розповів, що принесе Україні довгостроковий мир

Глава Мюнхенської конференції розповів, що дасть Україні гарантію, що Росія більше на неї не нападе.

Для України єдиною страховкою від повторення російського вторгнення є членство в НАТО. Однак на саміті у Вашингтоні обговорювати його не будуть.

Про це в інтерв’ю Rheinishe Post розповів голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Хойсген. За його словами, лише НАТО дає Україні "довгострокову перспективу миру".

"Угоди з Росією не стоять паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна мала засвоїти цей гіркий урок. Єдиною страховкою є членство в НАТО", — зазначив він.

Хойсген висловив упевненість у тому, що міжнародна спільнота не прийматиме змін кордонів і не дозволить замінювати силу права правом сили.

При цьому він додав, що російський диктатор уже оголосив, що хоче відновити СРСР, тобто висловив свої претензії на країни Балтії.

Як повідомлялося раніше, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що переговори щодо вступу України до НАТО треба вже розпочинати. Також він не погодився з аргументами про те, що її не можна приймати до Альянсу, поки триває війна, оскільки це лише мотивує Путіна продовжувати своє вторгнення.