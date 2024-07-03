Члени відомої ОЗУ: встановлені особи підозрюваних у вбивстві чиновника у Запоріжжі

Прізвище одного з підозрюваних у вбивстві Зуєв

Правоохоронці встановили особи підозрюваних у скоєнні вбивства директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщика. Обидва причетні до мелітопольського ОЗУ.

Про це повідомило агентство УНІАН із посиланням на власні джерела у поліції Запорізької області.

"Було затримано "водія" і встановлено особу "кілера". Обидва вихідці з ОЗУ "Мелітопольські", — сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, головою ОЗУ є кримінальний авторитет Артур Горобець на прізвисько "Туча". У Мелітополі він входив до так званого "силового блоку" нардепа Сергія Мінько та колишнього мера міста, а зараз голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Крім того, було проведено обшуки в ресторані "LiHoy", де працював один із підозрюваних В. Зуєв.

Нагадаємо, що замах на Максима Денщика було скоєно 11 червня 2024 року. Коли чиновник виходив зі свого під’їзду, у нього вистрілили невідомі та втекли, він помер у лікарні. Очевидці повідомляють, що чули чотири постріли.

Пізніше у мережі з’явилося відео з ймовірним убивцею Максима Денщика. На кадрах чоловік у комбінезоні та капелюсі біжить через двір, але обличчя його не видно. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України.

А 1 липня стало відомо, що одного із підозрюваних у вбивстві затримано — співучасник кілера переховувався в інших областях. А сам кілер був оголошений у розшук.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в лікарні помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого робили замах у Києві. Лікарі виборювали його життя майже два тижні.