Підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії передали Німеччині: йому загрожує довічне (фото)

36-річний уродженець Молдови чекає на суд

У середу, 10 липня, стало відомо про те, що підозрюваний у вбивстві дев’ятирічної Валерії нині знаходиться під вартою у Саксонії, його екстрадували з Чехії. Нагадаємо, жахливий злочин стався у Німеччині на початку червня.

Про перебіг розслідування написало видання Saechsische.de. Зазначається, що нині підозрюваний мовчить щодо всіх звинувачень і нині перебуває під вартою в Саксонії (Німеччина).

"Підозрюваного у справі вбитої дев'ятирічної Валерії з передали до Німеччини. Чеські поліцейські вранці передали 36-річного чоловіка німецьким колегам на прикордонному переході в Петровіце. Чоловіка опівдні привезли до Хемніца, де доставили слідчому судді", — пише видання.

Підозрюваний у справі Валерії постане перед суддею в Хемніці

У вбивстві дев'ятирічної дівчинки підозрюють 36-річного молдованина. За словами слідства, доказів сексуального насильства немає.

Нагадаємо, дев'ятирічна Валерія безслідно зникла 3 червня, дорогою до школи. Інтенсивні пошуки понад тиждень проводили кілька сотень поліцейських із застосуванням гелікоптерів, дронів, службових собак і водолазів.

За цей час також було обстежено 400 домогосподарств. Через дев’ять днів після того, як дівчину оголосили зниклою, її знайшли мертвою у лісі. В ході слідчих дій були встановлені ймовірні підозрювані: 36-річний уродженець Молдови Андрій та 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л.

Згодом слідство зупинилося на молдованині. Його було затримано у Празі, 14 червня.

"Якщо обвинувачений дійсно винен у смерті дитини, після завершення розслідування буде прийнято рішення про те, як слід юридично оцінити злочин", — пояснила старша прокурорка Інґрід Бургарт.

Якщо чоловіка буде визнано винним у ненавмисному вбивстві, закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 15 років, а в особливо тяжких випадках – довічне ув’язнення (стаття 212 Кримінального кодексу).

"Якщо ж визнають винним у навмисному вбивстві, закон передбачає обов'язкове довічне ув'язнення", — зазначила прокурорка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Німеччині попрощалися з убитою 9-річною українкою. Місто було в жалобі, а небо в кулях на згадку про Валерію.