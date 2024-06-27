Китайський нейтралітет насправді нічого не вартий, Пекін бреше

Китай не займає у війні проти України нейтральну позицію, як це заявляє Пекін. Насправді Китай у війні обрав сторону російського диктатора Володимира Путіна, якому допомагає.

Про це заявив посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс, повідомляє Sky News. За словами Бернса, китайський так званий "нейтралітет" нічого не вартий: Китай надає російським терористам низку технологій та підтримує з РФ міцні торговельні зв'язки.

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів та нітроцелюлози до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні", – сказав посол.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує отримувати допомогу від Китаю, що дозволяє їй продовжувати війну в Україні. Ця підтримка хоч і не включає зброю, але дозволяє підтримувати потрібний рівень її виробництва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у підриві Глобального саміту миру та допомозі Росії. Він заявив, що Україна не приймає жодних альтернативних "самітів миру", які пропонують у Пекіні. Крім того, чим довше Китай співпрацюватиме з РФ і допомагатиме їй у війні, тим гірші наслідки для всього світу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Китай відіграв ключову роль у війні Росії проти України, вважає генсек НАТО. Попри публічні заяви, країна за минулий рік 90% імпортованої мікроелектроніки надійшло до РФ із Китаю.