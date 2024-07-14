Замах на Трампа: загинув один з глядачів, нападника ліквідували

Стрілець – член лівого руху ANTIFA та екстреміст Марк Вайолетс

Під час спроби замаху на колишнього президента США Дональда Трампа загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у правоохоронних органах і прокурора округу Батлер Річарда Голдінгера. Відомо, що глядача на трибуні вбило випадковою кулею – стрілець промахнувся під час одного з пострілів.

"Стрілець, причетний до інциденту на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, був нейтралізований", – сказано у повідомленні.

Також попередньо вдалося встановити особу нападника. За деякими даними, це член лівого руху ANTIFA та екстреміст Марк Вайолетс. Цей рух виступає проти Трампа, оскільки останній обіцяє припинити пускати в країну мігрантів, а лівим чекати на щось добре від експрезидента не варто. Сам Вайолетс перед замахом опублікував відео, на якому заявив, що "справедливість прийде".

Нагадаємо, що передвиборні дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.

Раніше "Телеграф" писав, що редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".