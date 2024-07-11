"У нього є інші ідеї": журналіст WSJ розповів, чи залишить Трамп Україну Путіну

Він може запропонувати російському диктатору угоду

Розмови про те, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США просто залишить Україну російському диктатору Володимиру Путіну, зовсім не схожі на правду. Він має свої ідеї, як вести переговори.

Таку думку висловив журналіст Wall Street Journal Боян Панчевські, пише BILD. Він розповів, як прихід до влади Трампа може вплинути на війну в Україні.

"Повідомлення ЗМІ про те, що кандидат у президенти Трамп просто залишить Україну Путіну, зовсім не схожі на правду. Він має інші ідеї про те, що робити в цій війні, як вести переговори", — заявив Панчевські.

Він наголосив, що всіх довірених осіб Трампа, які можуть обійняти пости в його уряді, можна назвати "критиками Путіна". За словами журналіста, ці люди планують чинити на нього тиск. На думку Панчевські, Трамп може запропонувати угоду Путіну.

"Воно міститиме такі речі: "Якщо ви не укласти з нами угоду і не захочете справедливого миру в Україні, тоді ми поставимо в Україну набагато більше зброї", — зазначив він.

За словами журналіста, Трамп може повністю відрізати великі російські банки, такі, наприклад, як "Газпромбанк", від міжнародних фінансових ринків. У той же час, на думку Панчевські, команда Трампа може діяти проти Росії та військовими засобами.

"Вони (влада США. — Ред.) можуть знищити Кримський міст протягом тижня, а потім відрізати Кримський півострів від Росії. Вони могли б зробити це, наприклад, якби поставили (Україні. — Ред.) потрібну зброю. Якщо ви хочете, щоб міст зник, це не проблема", — наголосив він.

Водночас Панчевскі зазначив, що президент України Володимир Зеленський та його радники поступово усвідомлюють, що Трамп, а не чинний президент США Джо Байден, може мати найкращі карти для переговорів з Путіним.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп публічно заявив, що Україна не виграє війни з РФ. За його словами, в України "закінчуються люди".