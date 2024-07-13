Публічно обрав сторону? Маск пожертвував Трампу чималеньку суму грошей

Точна сума пожертви невідома, але вона може бути величезною

Мільярдер та власник SpaceX, Tesla та соцмережі X Ілон Маск зробив пожертву до фонду America PAC. Цей фонд підтримує та фінансує передвиборчу кампанію колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні обізнані джерела. Сума пожертви не розголошується, проте співрозмовники охарактеризували її, як дуже значну.

Видання робить висновок, що цій інформації можна довіряти, оскільки Ілон Маск зараз є найбагатшою людиною у світі. Отже, він дійсно здатний пожертвувати Трампу, якого раніше підтримував опосередковано, досить велику суму. Скоріше за все, зазначають журналісти, таким чином честолюбний Маск хоче "залишити слід на політичному ландшафті США".

Зазначимо, що про пожертву Маска стало відомо на тлі того, що низка великих спонсорів Демократичної партії США заморозили свої пожертви на передвиборчу кампанію президента США Джозефа Байдена. Сума заморожених коштів склала 90 мільйонів доларів США, умова розмороження – Байден повинен піти з президентських виборів, а партія повинна оперативно знайти йому заміну.

Нагадаємо, що передвиборні дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.

Раніше "Телеграф" писав, що редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".