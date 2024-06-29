Іран погрожує "війною на знищення" на тлі виборів президента: хто з кандидатів лідирує

В Ірані підрахували вже 19 млн голосів виборців

В Ірані продовжуються президентські перегони, все вказує на те, що може бути другий тур виборів наступного тижня через рекордно низьку явку. Позиції консерватора та антизахідного прихильника Саїда Джалілі та реформіста Масуда Пезешкіяна змінюється залежно від підрахунку голосів.

За інформацією Bloomberg, Джалілі, який дотримується жорстких поглядів, певний час мав невелику перевагу. У той же час, Іран погрожує "війною на знищення", якщо Ізраїль почне атакувати Ліван.

Так, після підрахунку 8,4 млн голосів на першому місці був Саїд Джалілі, а після підрахунку 12 млн голосів у президентських перегонах лідирував колишній міністр охорони здоров’я Ірану Масуд Пезешкіян. Станом на 10:00 після підрахунку 19 млн голосів Пезешкіян лідирує з великим відривом — 8 302 577 голосів проти 7,1 млн голосів у Джалілі.

Підрахунок голосів триває, всього проголосував 61 млн виборців, кажуть в іранському виборчкомі. Щодо голосування за інших кандидатів, то станом на ранок 29 червня спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф зібрав 1,385 млн голосів, а колишній глава МВС, консерватор Мостафа Пурмохаммаді отримав 80,5 тисячі голосів.

Водночас напівофіційне інформаційне агентство Mehr прогнозує, що жоден із кандидатів, швидше за все, не набере 50% голосів — поріг, необхідний для повної перемоги, — і другий тур виборів відбудеться 5 липня. Пройдуть у другий тур саме Пезешкіян та Джалілі.

Тим часом Іран погрожує "війною на знищення", якщо Ізраїль почне атакувати Ліван, повідомляє представництво Ірану в ООН. Перед цим влада Німеччини, Нідерландів, Канади, Північної Македонії закликала своїх громадян залишити Ліван.

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він почне повномасштабну військову агресію, розпочнеться війна на знищення. Усі опції, у тому числі повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі", - йдеться у повідомленні.

Заява була зроблена на тлі планів Ізраїлю щодо наземної операції в Лівані. Раніше командувачі Армією оборони (ЦАХАЛ) заявили, що шиїтське угруповання "Хезболла" буде повністю знищене, якщо розпочнеться повномасштабна війна.

Нагадаємо, що позачергові президентські вибори в Ірані почалися після того, як розбився Ібрагім Раїсі. Вертоліт, на борту якого був президент Ірану, розбився 19 травня.

Також "Телеграф" розповідав про те, що США та ЄС запровадили нові санкції проти Ірану. Цього разу вони торкнулися всіх, хто пов’язаний із виробництвом БПЛА.