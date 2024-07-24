Кінець історії: в Іспанії засудили людину, яка послала в українське посольство вибухівку

75-річний горе-терорист планував зірвати підтримку України у війні проти російських окупантів

В Іспанії 23 липня засудили до 18 років за ґратами Помпейо Гонсалеса, колишнього державного службовця, який у 2022 році відправив вибухівку прем'єр-міністру країни Педро Санчесу, посольствам України та США та низці державних органів. Суд визнав його винним у тероризмі та незаконному виготовленні вибухових предметів.

Про це пише El Pais. Зазначається, що 75-річний горе-терорист планував зірвати підтримку України у війні проти російських окупантів, оскільки перебуває на радикально проросійських позиціях.

"Він хотів викликати велике хвилювання в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск, а уряди Іспанії та США (та інші суб'єкти, що базуються на іспанській території) припинили підтримувати Україну у війні… Рішення про відправку пристроїв мало на меті спровокувати заворушення і використати їх як засіб для досягнення запланованого припинення допомоги Україні", – цитує газета рішення суду.

Гонсалеса "вирахували", дослідивши зразки ДНК на посилках з вибухівкою. Сам терорист заявив, що ні в чому не винен: нібито, хтось міг порпатися в його смітті, звідки й забрав як конверти, так і складові для вибухових пристроїв. Проте суд йому не повірив, оскільки було надано докази, що Гонсалес перебуває на проросійських позиціях та виступає проти допомоги Україні.

Нагадаємо, що 1 грудня 2022 року посилки з вибухівкою отримали кілька державних установ Іспанії. Крім того, аналогічну "пошту" виявили в Міноборони Іспанії та на авіабазу Торрехон-де-Ардос та серед кореспонденції компанії Instalaza.

До цього 30 листопада 2022 року біля посольства України в Іспанії пролунав вибух. Поранення отримав один зі співробітників посольства, вибуховий пристрій виявився замаскованим під посилку.