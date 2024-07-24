Конец истории: в Испании осудили человека, пославшего в украинское посольство взрывчатку

75-летний горе-террорист планировал сорвать поддержку Украины в войне против российских оккупантов

В Испании 23 июля приговорили к 18 годам за решеткой Помпейо Гонсалеса, бывшего государственного служащего, который в 2022 году отправил взрывчатку премьер-министру страны Педро Санчесу, посольствам Украины и США и ряду государственных органов. Суд признал его виновным в терроризме и незаконном изготовлении взрывчатых предметов.

Об этом пишет El Pais. Отмечается, что 75-летний горе-террорист планировал сорвать поддержку Украины в войне против российских оккупантов, поскольку находится на радикально пророссийских позициях.

"Он хотел вызвать большое волнение в испанском обществе, чтобы оно оказывало давление, а правительства Испании и США (и другие субъекты, базирующиеся на испанской территории) прекратили поддерживать Украину в войне… Решение об отправке устройств имело целью спровоцировать беспорядки и использовать их как средство достижения запланированного прекращения помощи Украине", – цитирует газета решение суда.

Гонсалеса "вычислили", исследовав образцы ДНК на посылках со взрывчаткой. Сам террорист заявил, что ни в чем не виноват: якобы кто-то мог копаться в его мусоре, откуда и забрал как конверты, так и составляющие для взрывных устройств. Однако суд ему не поверил, поскольку были предоставлены доказательства, что Гонсалес находится на пророссийских позициях и выступает против помощи Украине.

Напомним, что 1 декабря 2022 года посылки со взрывчаткой получили несколько государственных учреждений Испании. Кроме того, аналогичную "почту" обнаружили в Минобороны Испании и авиабазе Торрехон-де-Ардос и среди корреспонденции компании Instalaza.

До этого 30 ноября 2022 года у посольства Украины в Испании раздался взрыв. Ранение получил один из сотрудников посольства, взрывное устройство оказалось замаскированным под посылку.