Путін доїздився: Південна Корея викликала російського посла через візит диктатора до КНДР

Сеул залишає за собою право відреагувати належним чином, Росії ця реакція дуже не сподобається

Після візиту російського диктатора Володимира Путіна до ватажка північнокорейських терористів Ким Чен Ина Південна Корея викликала російського посла. Йому заявили протест щодо підписання Росією та КНДР угоди про військове співробітництво та висунули вимогу розірвати цей договір між двома режимами.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що віцеміністр закордонних справ Республіки Корея Кім Хон Гюн заявив російському послу Георгію Зинов'єву, що Південна Корея вимагає негайного припинення будь-якої військової співпраці РФ з Північною Кореєю.

Кім Хон Гюн також зазначив, що будь-яка військова співпраця з КНДР – порушення рішень Ради Безпеки ООН. Також це становить загрозу для безпеки Південної Кореї, тому Сеул залишає за собою право відреагувати належним чином, Росії ця реакція дуже не сподобається.

У відповідь російський посол заявив, що Росія не збирається піддаватися на шантаж та погрози Сеула та збрехав, що угода двох терористичних режимів нібито не спрямована проти третіх країн. Також він заявив, що передасть вимоги Сеулу до Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у США оцінили візит російського диктатора до КНДР. У Білому домі вважають, що він хоче зібрати коаліцію навколо РФ.

Під час зустрічі двох диктаторів Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

Після путінського візиту до Кіма, 20 червня радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Ходжін заявив про те, що південнокорейський уряд перегляне питання про постачання зброї Україні. Сталося це на тлі підписання Північною Кореєю та Росією нового договору про партнерство.