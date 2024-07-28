Армія Туреччини може втрутитися у війну в Секторі Газа: Ердоган пригрозив Ізраїлю

У Туреччині пригрозили втручанням у війну Ізраїлю та ХАМАС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив військовим втручанням у конфлікт Ізраїлю та Сектору Гази. Він зазначив, що його країна вже вводила війська до Лівії та Азербайджану.

Про це Ердоган сказав під час партійних зборів у місті Різа у неділю, 28 липня. Його слова наводить місцеве видання Haberler.

"Ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною. Так само як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те саме з ними", — сказав він.

За його словами, немає нічого, що могло б завадити Туреччині здійснити військову інтервенцію. При цьому Ердоган додав, що його країна має бути достатньо сильною, щоби піти на такий крок.

Із заяви Ердогана не зовсім зрозуміло, куди саме він захотів вводити війська — в Ізраїль чи в Сектор Гази.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав війну проти ХАМАС 7 жовтня 2023 року, після жорстокого нападу, під час якого було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще 251 було викрадено. Ердоган є затятим прихильником палестинців і одним із найпомітніших критиків Ізраїлю в регіоні.

Загрози Ердогана пролунали на тлі загострення дев’ятимісячної прикордонної війни між Армією оборони Ізраїлю та Хезболлою, яка базується в Лівані. Туреччина є країною НАТО.

Як повідомлялося раніше, 14 липня Ізраїль завдав удару за місцем перебування одного з ватажків бойовиків ХАМАС. МОЗ Гази повідомляє, що через це загинуло понад 90 мирних жителів.