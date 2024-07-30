Протесты в Венесуэле набирают обороты: известно о первом погибшем (фото и видео)

Страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти и когда-то могла похвастаться самой развитой экономикой Латинской Америки. Но после того, как Мадуро встал у руля, страна погрузилась в хаос с нехваткой основных товаров и гиперинфляцией в 130 000%

Десятки тысяч жителей Венесуэлы вышли на улицы на протесты против очередной "победы" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на выборах. Люди обвиняют пошедшего на третий срок Мадуро в попытке фальсифицировать результаты выборов.

Как сообщает Associated Press, после того, как подконтрольный диктатору Национальный избирательный совет объявил о его "победе", люди с протестами вышли на улицы Каракаса и других городов. Сначала они были мирными, но после того, как десятки полицейских заблокировали движение колонны, начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, а они в ответ забросали силовиков камнями.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Демонстранты собрались у входа в 41-ю бронетанковую бригаду, известную как форт Парамакай, фото Getty Images

Силовики пытаются подавить протесты с применением газа и резиновых пуль, но они только разгораются. Кроме того, местные СМИ сообщают, что в Каракасе протестующих обстрела группы лиц в гражданской одежде. Стрелявшие могли быть членами так называемых "Колективос" — военизированных группировок, которых поддерживает правительство Мадуро, пишут они. Известно о гибели как минимум одного из демонстрантов, в соцсетях пишут, что это — 16-летний парень.

Нынешние выборы стали одними из самых мирных за последнее время, и давали надежду, что Венесуэла без кровопролития сможет положить конец 25-летнему однопартийному правлению. Победитель будет иметь дело с экономикой, восстанавливающейся после коллапса, и населением, отчаянно нуждающимся в переменах.

Национальный избирательный совет, подконтрольный правящей Социалистической партии Венесуэлы Мадуро, официально объявил его победителем, дав ему третий шестилетний срок. Однако оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес заявил, что у них есть необходимые доказательства, что именно он выиграл выборы.

Он и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждают, что получили результаты обработки более 70% голосов. Они утверждают, что за оппозиционного кандидата проголосовало вдвое больше людей, чем за Мадуро.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.