"Наша місія – воля полеглих": Ізраїль готовий воювати до повного знищення ХАМАС

США тим часом наполягають на тому, щоб Ізраїль погодився на тристоронню угоду щодо припинення вогню

Ізраїль буде продовжувати бойові дії у Секторі Газа до моменту, поки терористичне угруповання ХАМАС не буде повністю знищено. Це та мета, якої хоче домогтися ізраїльський уряд.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів 30 червня, передає Politico. За словами Нетаньяху, Ізраїль планує звільнити усіх заручників, які залишися в Газі та зробити так, щоб ця територія більше ніколи не стала загрозою.

"Наша місія — воля полеглих. Ми будемо її підтримувати… Тому, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу нічим не замінити. Ми не припинимо війну, доки не досягнемо всіх цих цілей", – сказав він.

США тим часом наполягають на тому, щоб Ізраїль погодився на тристоронню угоду щодо припинення вогню. Угоду підтримують Франція, Великобританія, Єгипет, Катар та Європейська комісія, США також не проти. Вона охоплює низку умов: ізраїльські війська повинні покинути Сектор Газа, звільнити сотні ув'язнених палестинських терористів та забезпечити надходження гуманітарної допомоги в обмін на повернення ХАМАСом заручників та полонених.

Проте як Ізраїль, так і ХАМАС можуть зірвати переговори. Терористи вимагають зосередження переговорів на обміні полоненими, тоді як Ізраїль ставить в першу чергу умову про повну демілітаризацію Сектору Газа.

Зазначимо, що зусилля посередників припинити конфлікт робляться на тлі планів Ізраїлю щодо наземної операції в Лівані. Раніше командувачі Армією оборони (ЦАХАЛ) заявили, що шиїтське угруповання "Хезболла" буде повністю знищене, якщо розпочнеться повномасштабна війна.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через обстріл "Хезболли" на півночі Ізраїлю масштабні пожежі. Терористи навмисно обстрілюють пожежонебезпечні території, щоб спричинити полум’я.