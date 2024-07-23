Встановила рекорд: Камала Гарріс за добу зібрала десятки мільйонів доларів на свою кампанію

Це найбільша одноденна загальна сума пожертв на кампанію кандидата у президенти за всю історію США

Віцепрезидент США Камала Гарріс за перші 24 години після того, як чинний президент США Джозеф Байден покинув президентські перегони, встановила рекорд зі зборів на проведення президентської кампанії. За добу штаб Гарріс залучив 81 мільйон доларів США, що стало рекордним результатом за всю історію Сполучених Штатів.

Про це пише The Associated Press із посиланням на спікера штабу Гарріс, Кевіна Муньоса. Він підтвердив, що протягом перших 24 годин команда Гарріс отримала у якості пожертв 81 млн доларів США.

Муньос зазначив, що сума включає гроші, які зібрані в рамках кампанії, Національним комітетом Демократичної партії та спільними комітетами зі збору коштів. Це найбільша одноденна загальна сума пожертв на кампанію кандидата у президенти за всю історію США, не кажучи вже про передвиборчі перегони 2024 року.

"Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс представляє саме ту енергію та ентузіазм, які перемагають на виборах", – сказав він.

Видання зазначає, що такий показник фактично дає Гарріс домінуючу позицію під час можливих праймеріз кандидатів від Демократичної партії США. На серпневому національному з'їзді партії її, скоріше за все, оберуть кандидатом від демократів. Щобільше, Гарріс та її союзники тепер можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який зібрав величезну суму за останні тижні, оскільки пережив замах на своє життя і добре провів дебати з Байденом.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден повідомив, що виходить із передвиборчих перегонів. Він додав, що виконуватиме свої зобов’язання до кінця президентського терміну. Він також пообіцяв пізніше виступити зі зверненням до нації, в якому пояснить причини свого рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.