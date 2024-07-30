"Я все вирішу...": Трамп в особистій розмові з Зеленським зробив цікаві заяви

Дональд Трамп вірить у силу своїх дзвінків

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в особистій розмові з українським лідером Володимиром Зеленським сказав, що він "все вирішить". Він також йому сказав, що не варто вірити в те, що говорять про самого Трампа.

Таку заяву зробило джерело в Офісі президента України на умовах анонімності. Про це пише видання NV.ua.

"Трамп у розмові із Зеленським сказав йому: "Ти хороший хлопець, я прийду і все вирішу, — не вір тому, що про мене говорять", — сказало джерело.

Співрозмовник видання також наголосив, що сам Дональд Трамп дуже вірить у силу своїх дзвінків. Тобто: "Я зателефоную Путіну і йому скажу, а потім зателефоную Зеленському і йому скажу".

Водночас той варіант, що російський диктатор Путін або український президент Зеленський відмовляться приймати його пропозиції, у команді Трампа, як сказало джерело, "ніхто поки не обговорює".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в новому інтерв’ю для ВПС Зеленський заявив, що "всі були б щасливі, якби одна людина у світі – неважливо, Дональд Трамп чи не Дональд Трамп – зміг би зупинити війну протягом 24 годин ".