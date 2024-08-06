Шойгу плачеться, бо Путіна проігнорували: у Кремлі знову натякають на перемовини

У Росії не бачать різниці між пропозицією та ультиматумом, але смішно жаліються

У Росії продовжують канючити перемовини, від яких самі ж і відмовляються. Секретар РНБО РФ Сергій Шойгу, який відвідав Тегеран з офіційним візитом, поскаржився на відсутність реакції від Києва на "пропозиції" Путіна.

Російський диктатор ще у червні висунув умови для врегулювання конфлікту, але їх проігнорували. Бідкання Шойгу передає російське видання "Інтерфакс".

Шойгу скаржиться на ігнор Путіна та натякає на перемовини

"З того часу минуло майже два місяці, якоїсь реакції немає", ― прокоментував він ігнор ультимативних пропозицій Путіна, які той озвучив у червні 2024 року.

Шойгу заговорив про перемовини. Нібито в них тепер немає сенсу. Путіна він назвав головним "перемовником".

"Переговори без головного перемовника, ― це виглядає не дуже зрозуміло", ― вважає посіпака Путіна.

Нагадаємо, Шойгу говорить про ті "пропозиції", які були озвучені кремлівським диктатором у середині червня 2024 року. Тоді Путін розмріявся, ніби Україна може віддати території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Нібито перемовини почнуться після виведення українських військ. Звісно, українська сторона не прийняла ці абсурдні пропозиції.

"Телеграф" раніше повідомляв, що знову в Кремлі заговорили про перемовини. Депутат Держдуми назвав одну умову для участі РФ у наступному саміті миру.