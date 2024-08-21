Прем’єр Індії розповів, з якою метою їде до Києва

Перед цим він відвідає Польщу

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідає Україну 23 серпня, поділився планами цього візиту. Він заявив, що "поділиться точками зору" на мирне врегулювання війни між Україною та Росією.

Про це пише Reuters. Зазначається, що ця поїздка стане першим візитом індійського прем’єр-міністра до України з моменту встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.

"Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру та стабільності в регіоні", — сказав Моді перед своїм від’їздом.

Нагадаємо, на 21 серпня у Моді заплановано візит до Польщі, куди індійські прем’єри не приїжджали після 1979 року. З президентом України Володимиром Зеленським Моді зустрічався вже кілька разів, проте це не спричинило поліпшення відносин двох країн. Індія продовжує зберігати "нейтральну позицію" стосовно війни Росії проти України, не голосує за українські резолюції в ООН, уникає відкритого засудження Кремля і продовжує підтримувати тісні економічні зв’язки з Москвою, хоч і надсилала гуманітарну допомогу Україні.

Нещодавно Моді відвідав Москву та зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Це сталося 8 липня, коли росіяни вдарили ракетою по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Того дня через російський терор по всій Україні загинуло 44 людини, а Моді мило розмовляв з Путіним у РФ. В Україні та на Заході такий жест індійського прем’єра зустріли жорсткою критикою.

Раніше Телеграф писав, що Моді привезе до Києва послання Зеленському від Путіна. Про це повідомляв Bloomberg із посиланням на свої джерела.