Премьер Индии рассказал, с какой целью едет в Киев

Перед этим он посетит Польшу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который посетит Украину 23 августа, поделился планами на этот визит. Он заявил, что "поделится точками зрения" на мирное урегулирование войны между Украиной и Россией.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что эта поездка станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад.

"Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — сказал Моди перед своим отъездом.

Напомним, на 21 августа у Моди запланирован визит в Польшу, куда индийские премьеры не приезжали после 1979 года. С президентом Украины Владимиром Зеленским Моди встречался уже несколько раз, однако это не привело к улучшению отношений двух стран. Индия продолжает сохранять "нейтральную позицию" по отношению к войне России против Украины, не голосует за украинские резолюции в ООН, избегает открытого осуждения Кремля и продолжает поддерживать тесные экономические связи с Москвой, хотя и отправляла гуманитарную помощь Украине.

Недавно Моди посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло 8 июля, когда россияне ударили ракетой по детской больнице Охматдит в Киеве. В тот день из-за российского террора по всей Украине погибло 44 человека, а Моди мило беседовал с Путиным в РФ. В Украине и на Западе такой жест индийского премьера встретили жесткой критикой.

Ранее "Телеграф" писал, что Моди привезет в Киев послание Зеленскому от Путина. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники.