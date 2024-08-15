На тлі боїв: Індія закликала своїх громадян тікати з трьох прикордонних регіонів РФ

Посольство порадило, що робити

У четвер, 15 серпня, Індія закликала своїх громадян, які проживають в прикордонних з Україною районах РФ евакуюватися. Мовиться про Брянську, Курську, Бєлгородську області.

Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони. Про це повідомляє посольство Індії у Москві.

Дипломатичне відомство Індії у Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.

"З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей", — заявили там.

Також громадянам Індії у РФ порадили зв'язатися з посольством.

Ситуація у Курській області — що відомо

6 серпня, на кордоні Курської області стався "прорив". Російські військові та влада не були до нього готові. Відомо про велику кількість знищеної техніки РФ, полонених росіян, серед яких є строковики, також є ліквідовані російські військові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до своєї стратегічної цілі в рамках цієї операції.

Також "Телеграф" повідомляв, що Україна запропонувала росіянам евакуацію з Курської області через гуманітарні коридори або в Україну, або в Росію.