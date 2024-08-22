Ви могли не знати: кому в Єгипті давати чайові і скільки саме

Яка сума чайових нормальна для яких послуг

Ми розповідали, на якому популярному європейському курорті збільшили штрафи за делікатне порушення. Тепер поговоримо про інший популярний напрямок — Єгипет. Це чудова країна для пляжного відпочинку, де тепло як влітку, так і взимку.

Однак є одна особливість, яка дивує туристів, а саме підхід до чайових. Це окрема система, яку легко не зрозуміти. Разом із egyptadventurestravel розповідаємо, кому в Єгипті слід давати чайові і скільки.

Коли давати чайові

Особливості Єгипту такі, що чайові в Єгипті є важливою частиною доходу багатьох людей, особливо в туристичній сфері. Багато єгиптян мають низький дохід, а туристична індустрія сильно постраждала від пандемії, тому чайові стали ще більш важливими.

Чайові слід давати за послуги в готелях, ресторанах. Часто в закладах є коробочка, куди можна кинути трохи грошей для всього персоналу. У Єгипті, як і в багатьох інших країнах, заведено залишати "на чай" 10 відсотків від чека.

Також під час екскурсій слід віддячувати водіям, що були з вами весь день, і екскурсоводам. Також — водіям таксі. В магазинах можна залишати чайові, якщо вам надали якусь особливу послугу, приділили час вашому вибору, допомогли порадою тощо.

Розмір чайових

Це дуже сильно залежить від послуги. Від 1 долара за дрібні послуги, як то прибирання номеру, до 5-20 доларів за більш тривалі або інтенсивні послуги, наприклад, цілоденну екскурсію. Бажано давати чайові в доларах США або євро, оскільки місцева валюта девальвувала. Купюри чи монети в 1 долар краще уникати, оскільки їх важко обміняти.

Будьте вдячні, даючи чайові. Це не обов’язок, а вияв вдячності за гарну послугу. Також ми розповідали, як їсти хінкалі в грузинських ресторанах.