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Ви могли не знати: кому в Єгипті давати чайові і скільки саме

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Марія Дума Марія Дума
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За які послуги давати чайові
За які послуги давати чайові. Фото Колаж Телеграфу

Яка сума чайових нормальна для яких послуг

Ми розповідали, на якому популярному європейському курорті збільшили штрафи за делікатне порушення. Тепер поговоримо про інший популярний напрямок — Єгипет. Це чудова країна для пляжного відпочинку, де тепло як влітку, так і взимку.

Однак є одна особливість, яка дивує туристів, а саме підхід до чайових. Це окрема система, яку легко не зрозуміти. Разом із egyptadventurestravel розповідаємо, кому в Єгипті слід давати чайові і скільки.

Коли давати чайові

Особливості Єгипту такі, що чайові в Єгипті є важливою частиною доходу багатьох людей, особливо в туристичній сфері. Багато єгиптян мають низький дохід, а туристична індустрія сильно постраждала від пандемії, тому чайові стали ще більш важливими.

Чайові слід давати за послуги в готелях, ресторанах. Часто в закладах є коробочка, куди можна кинути трохи грошей для всього персоналу. У Єгипті, як і в багатьох інших країнах, заведено залишати "на чай" 10 відсотків від чека.

Також під час екскурсій слід віддячувати водіям, що були з вами весь день, і екскурсоводам. Також — водіям таксі. В магазинах можна залишати чайові, якщо вам надали якусь особливу послугу, приділили час вашому вибору, допомогли порадою тощо.

Розмір чайових

Це дуже сильно залежить від послуги. Від 1 долара за дрібні послуги, як то прибирання номеру, до 5-20 доларів за більш тривалі або інтенсивні послуги, наприклад, цілоденну екскурсію. Бажано давати чайові в доларах США або євро, оскільки місцева валюта девальвувала. Купюри чи монети в 1 долар краще уникати, оскільки їх важко обміняти.

Будьте вдячні, даючи чайові. Це не обов’язок, а вияв вдячності за гарну послугу. Також ми розповідали, як їсти хінкалі в грузинських ресторанах.

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#Єгипет #Туристи #Подорож #Відпустка