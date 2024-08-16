Заплатите більше, ніж за всю відпустку: на відомому в Європі курорті жорстко штрафують за делікатне порушення

Втім, як це перевірятимуть — невідомо

Дуже легко втрапити в халепу, перебуваючи в іншій країні. Ми розповідали, навіщо в Іспанії накручувати сумку на ногу перед вечерею. Тепер розповімо, який штраф загрожуватиме недобросовісним відпочивальникам на пляжах популярного іспанського курорту Марбелья.

Зараз розпал сезону, що автоматично означає переповнені пляжі та довгі черги до зручностей. Тому чимало людей обирають простий, але максимально огидний та негігієнічний шлях — мочитися у воду. Разом із dailywrap розповідаємо, як із цим бореться іспанська влада.

Епоха пісяння в море підійшла до завершення

В Марбельї заборона на сечовипускання діє з 2004 року, штраф відтоді був 300 євро, що вже немало. Попри це, відпочивальники все ще надавали перевагу морю перед громадськими туалетами.

travelsupermarket.com / Пляжі Марбельї

Тому штрафи підняли майже втричі. Тепер за задоволення помочитись у воду доведеться віддати майже 800 євро, а це 36 тисяч гривень.

Для довідки, гарячі тури на Марбелью зараз коштують від 32 тисяч з людини за сім днів зі сніданками і дорогою з Варшави. Тож одне сечовипускання в непризначеному для цього місці може стати дорожчим, ніж увесь тур.

Штраф діє на 25 міських пляжах іспанської Марбельї. Однак поки незрозуміло, як саме влада збирається ідентифікувати людей, які справляють нужду таким чином. Також ми розповідали, як правильно їсти піцу в Італії, щоб вас не сприйняли за туриста.