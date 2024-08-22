Укр

Вы могли не знать: кому в Египте давать чаевые и сколько именно

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
За какие услуги давать чаевые
За какие услуги давать чаевые. Фото Колаж Телеграфу

Какая сумма чаевых нормальна для каких услуг

Мы рассказывали, на каком популярном европейском курорте увеличили штрафы за щадящее нарушение. Теперь поговорим о другом популярном направлении – Египет. Это отличная страна для пляжного отдыха, где тепло как летом, так и зимой.

Однако есть одна особенность, удивляющая туристов, а именно подход к чаевым. Это отдельная система, которую просто не понять. Вместе с egyptadventurestravel рассказываем, кому в Египте следует давать чаевые и сколько.

Когда давать чаевые

Особенности Египта таковы, что чаевые в Египте являются важнейшей частью дохода многих людей, особенно в туристической сфере. Многие египтяне имеют низкий доход, а туристическая индустрия сильно пострадала от пандемии, поэтому чаевые стали еще важнее.

Чаевые следует предоставлять за услуги в отелях, ресторанах. Часто в заведениях есть коробочка, куда можно бросить немного денег для всего персонала. В Египте, как и во многих других странах, принято оставлять "на чай" 10 процентов чека.

Также во время экскурсий следует благодарить водителей, которые были с вами весь день, и экскурсоводов. Также водителям такси. В магазинах можно оставлять чаевые, если вам предоставили какую-то особую услугу, уделили время вашему выбору, помогли советом и т.д.

Размер чаевых

Это очень сильно зависит от услуги. От 1 доллара за мелкие услуги, как уборка номера, до 5-20 долларов за более длительные или интенсивные услуги, например, ежедневную экскурсию. Желательно давать чаевые в долларах США или евро, потому что местная валюта девальвировала. Купюры либо монеты в 1 бакс лучше избегать, так как их тяжело поменять.

Будьте благодарны, давая чаевые. Это не обязанность, а проявление признательности за хорошую услугу. Также мы рассказывали, как есть хинкали в грузинских ресторанах.

Теги:
#Египет #Туристы #Путешествие #Отпуск