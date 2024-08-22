Вы могли не знать: кому в Египте давать чаевые и сколько именно

Какая сумма чаевых нормальна для каких услуг

Мы рассказывали, на каком популярном европейском курорте увеличили штрафы за щадящее нарушение. Теперь поговорим о другом популярном направлении – Египет. Это отличная страна для пляжного отдыха, где тепло как летом, так и зимой.

Однако есть одна особенность, удивляющая туристов, а именно подход к чаевым. Это отдельная система, которую просто не понять. Вместе с egyptadventurestravel рассказываем, кому в Египте следует давать чаевые и сколько.

Когда давать чаевые

Особенности Египта таковы, что чаевые в Египте являются важнейшей частью дохода многих людей, особенно в туристической сфере. Многие египтяне имеют низкий доход, а туристическая индустрия сильно пострадала от пандемии, поэтому чаевые стали еще важнее.

Чаевые следует предоставлять за услуги в отелях, ресторанах. Часто в заведениях есть коробочка, куда можно бросить немного денег для всего персонала. В Египте, как и во многих других странах, принято оставлять "на чай" 10 процентов чека.

Также во время экскурсий следует благодарить водителей, которые были с вами весь день, и экскурсоводов. Также водителям такси. В магазинах можно оставлять чаевые, если вам предоставили какую-то особую услугу, уделили время вашему выбору, помогли советом и т.д.

Размер чаевых

Это очень сильно зависит от услуги. От 1 доллара за мелкие услуги, как уборка номера, до 5-20 долларов за более длительные или интенсивные услуги, например, ежедневную экскурсию. Желательно давать чаевые в долларах США или евро, потому что местная валюта девальвировала. Купюры либо монеты в 1 бакс лучше избегать, так как их тяжело поменять.

Будьте благодарны, давая чаевые. Это не обязанность, а проявление признательности за хорошую услугу. Также мы рассказывали, как есть хинкали в грузинских ресторанах.