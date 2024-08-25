Людина зовсім не дурна? Що означає прізвище Дурова і скільки людей в Україні його має

Названо регіон, де найбільше українців

В Україні є люди з прізвищем Дуров. Його пов'язують з родовим ім'ям засновника Telegram Павла Дурова, якого днями затримали.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чи є люди з таким прізвищем в нашій країні, а також його походження. За даними порталу "Рідні", воно хоч і не поширене в Україні, проте має чимало людей.

Прізвище Дуров налічує в Україні 264 носіїв. Найбільше таких людей у Києві, Донецьку та Харкові.

А загалом люди з таким родовим ім'ям розкидані по всій території нашої країни. "Телеграф" показує карту.

Що означає прізвище Дуров

Прізвище Дуров утворене за допомогою патронімічного суфікса від мирського імені Дур. Подібні охоронні імена давали дітям "від неприємного" (у такому випадку – щоб дитина виросла розумною).

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про маму Павла Дурова і як зараз виглядає українка.

А також, які прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом.